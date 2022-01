Prix de Belgique : Trois derniers tickets pour le Prix d'Amérique

Dernière des six courses qualificatives au Prix d'Amérique (30 janvier), le Prix de Belgique est programmé ce dimanche 16 janvier sur l'hippodrome de Vincennes et offrira trois tickets pour le Championnat du Monde de trot attelé.

Quinze trotteurs âgés de 6 à 10 ans s'affronteront sur la distance de 2850 mètres dans le Prix de Belgique. Troisième du Prix d'Amérique l'an passé, Gu d'Héripré vient d'effectuer une plaisante rentrée après plusieurs mois d'absence en raison d'une blessure et s'annonce redoutable ici. Il fait partie des points d'appui solides pour terminer dans les trois premiers. Un podium que viseront également Violetto Jet, son compagnon d'entraînement, Feydeau Seven, brillant vainqueur dernièrement, Diable de Vauvert, à reprendre, Chica de Joudes ou encore Feliciano. Déjà qualifiés, Rebella Matters et Davidson du Pont devraient jouer leur carte à fond. Ce qui ne devrait pas être le cas de Galius, Cokstile et Délia du Pommereux.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport