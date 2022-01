Prix de Bourgogne : Cokstile s'impose avec autorité

Cinquième course qualificative au Prix d'Amérique, le Prix de Bourgogne avait lieu ce dimanche 2 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Le scandinave Cokstile y a vaincu avec autorité.

Dix-huit trotteurs âgés 6 à 11 ans s'affrontaient sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste (départ autostart). Quatrième dernièrement pour sa rentrée et son retour à Vincennes, Cokstile a triomphé à la cote de 26/1 après avoir bénéficié d'un excellent parcours.

Cokstile domine Vivid Wise As

Placé par son driver Gabriele Gelormini en deuxième position à la corde dans le sillage du grand animateur Vivid Wise As, Cokstile a mis le clignotant à l'entrée de la dernière ligne droite puis a fait nettement la différence pour passer le poteau en tête. Vivid Wise As a conservé nettement la deuxième place. La courageuse Billie de Montfort a pris la troisième place devant Flamme du Goutier, bonne finisseuse, et Gu d'Héripré, auteur d'une excellente rentée après neuf mois d'absence. A noter que Zacon Gio, Délia du Pommereux et Davidson du Pont ont été disqualifiés en début de parcours alors que Don Fanucci Zet a déçu pour ses débuts à Vincennes en ne terminant que septième. Les trois qualifiés pour le Prix d'Amérique sont Cokstile, Vivid Wise As et Billie de Montfort.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport