Prix de Bourgogne : La vitesse au menu de la Qualif 5 du Prix d'Amérique

Cinquième course qualificative au Prix d'Amérique, le Prix de Bourgogne (G.2) est programmé ce dimanche 2 janvier sur l'hippodrome de Vincennes et délivrera trois tickets pour le Championnat du Monde de trot attelé (30 janvier).

Il s'agit d'une course de vitesse puisque les protagonistes s'affronteront sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Malgré l'absence du tenant du titre Face Time Bourbon, qui ira directement sur le Prix d'Amérique, le plateau de l'édition 2022 est relevé avec dix-huit trotteurs de qualité venus de France et de l'étranger.

Délia du Pommereux et Gu d'Héripré face à des visiteurs ambitieux

Lauréate du Prix de France en février 2021 sur ce parcours et montant en puissance, Délia du Pommereux sera la meilleure chance française au départ. Côté tricolore, Gu d'Héripré, absent depuis près d'un an, effectuera une rentrée attendue en étant déferré des postérieurs d'entrée de jeu. Mais les tricolores auront fort à faire face à une concurrence étrangère redoutable composée notamment des Italiens Vivid Wise As, deuxième de cette course l'an passé et multiple vainqueur de Groupe 1 en France, et Zacon Gio, excellent dernièrement sur une distance plus longue, et des Suédois Don Fanucci Zet, lauréat de l'Elitloppet 2021 (l'équivalent suédois du Prix d'Amérique), et Missle Hill.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport