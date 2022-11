Prix de Bretagne : Hip Hop Haufor s'impose très facilement

Ce dimanche 20 novembre se disputait le Prix de Bretagne, la première des six épreuves qualificatives au Prix d'Amérique parcourue sur la distance des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes.

Cette compétition a été marquée par la disparition tragique du champion Galius dans la nuit de samedi à dimanche et qui devait initialement prendre part à ce Groupe II. Ils n'étaient plus que seize excellents trotteurs à s'élancer au départ de ce Prix de Bretagne. La victoire est finalement revenue au pensionnaire de Christian Bigeon, Hip Hop Haufor, qui a fait preuve d'une nette supériorité dans la phase finale. Après avoir longtemps patienté à l'arrière-garde, il s'est progressivement rapproché près des leaders et il a réussi à bien prolonger son effort jusqu'au poteau d'arrivée. Il a devancé assez nettement Hussard du Landret qui s'est très bien comporté jusqu'au bout. Il a cependant été rétrogradé de la deuxième place pour un changement de ligne dans la ligne droite. Le premier accessit est donc revenu au benjamin de cette course, Italiano Vero, âgé de 4 ans. Il a constamment calqué son parcours sur celui du gagnant et il a bien sprinté pour obtenir son ticket qualificatif pour l'Amérique. La favorite Ampia Mede Sm a également profité de ce changement d'arrivée pour décrocher sa place pour l'épreuve reine. La bonne note est à mettre à l'actif de Flamme du Goutier qui a obtenu la quatrième place aux dépens du malchanceux Hussard du Landret. Les trois premiers qualifiés pour l'Amérique sont donc Hip Hop Haufor, Italiano Véro et Ampia Mede Sm. La prochaine qualificative est prévue le 11 décembre avec le Prix du Bourbonnais.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport