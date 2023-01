Prix de Cornulier : Les juments attaquent en force

Sacrant le meilleur cheval dans la discipline du trot monté, le Prix de Cornulier (Groupe 1) se déroule ce dimanche 22 janvier sur l'hippodrome de Vincennes.

Dix-huit concurrents seront au départ de l'édition 2023 du Championnat du Monde de trot monté disputé sur les 2700 mètres de la grande piste. Ayant trusté le podium lors des deux dernières éditions, les juments détiennent les clés de la course. Elles seront douze au départ (soit un tiers du peloton) et elles détiennent les meilleures chances théoriques.

Flamme du Goutier face à Granvillaise Bleue et Hanna des Molles

Agée de 8 ans, Flamme du Goutier est la tenante du titre. La pensionnaire de Thierry Duvaldestin n'a plus été revue dans la discipline du trot monté depuis son sacre l'an passé mais elle a été préparée avec soin au trot attelé pour cet objectif. Deuxième de l'édition 2022, Granvillaise Bleue reste sur un impressionnant succès et semble encore plus forte cette année. Hanna des Molles est invaincue en deux tentatives au trot monté et peut réaliser une grande performance. Attention également à d'autres juments comme Happy and Lucky, Hirondelle du Rib, Fantaisie, Dynastie Péji, Gladys des Plaines et Etoile de Bruyère. Face à l'armada féminine, les mâles auront du mal à briller mais pourront notamment compter sur Fado du Chêne, Freeman de Houelle et Zarenne Fas.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport