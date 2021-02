Prix de France Speed Race : Délia du Pommereux triomphe devant Face Time Bourbon

Considéré comme la revanche du Prix d'Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race a livré son verdict ce dimanche 14 février sur l'hippodrome de Vincennes. Quatrième de l'épreuve reine remportée par Face Time Bourbon le 31 janvier dernier, Délia du Pommereux a cette fois-ci triomphé.

Neuf trotteurs agés de 5 à 10 ans s'affrontaient sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste dans le Prix de France Speed Race. Impressionnant vainqueur du Prix d'Amérique Legend Race pour la deuxième année consécutive, Face Time Bourbon en était le grandissime favori avant le départ et même à l'entrée de la dernière ligne droite...

Délia du Pommereux ajuste Face Time Bourbon près du but

Rapidement installé au commandement de la course suite à la disqualification de son plus sérieux rival Davidson du Pont, le tenant du titre et son dauphin dans le Prix d'Amérique, Face Time Bourbon a appuyé sur l'accélérateur dans le tournant final pour aborder la dernière ligne droite avec une nette avance mais a coincé dans les dernières mètres alors que dans le même temps, Délia du Pommereux, patiemment drivée par Eric Raffin, a tracé une magnifique fin de course pour raffler la mise aux abords du poteau.

Délia du Pommereux remporte son plus beau succès

Troisième du Prix de France l'an passé, Délia du Pommereux décroche cette année la consécration. La jument entraînée par Sylvain Roger épingle un premier Groupe 1 à son palmarès. Quant au champion Face Time Bourbon, il échoue pour la deuxième année consécutive dans sa quête d'un doublé Prix d'Amérique - Prix de France.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport