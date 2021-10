Prix de l'Arc de Triomphe : Les visiteurs débarquent en force

Le Prix de l'Arc de Triomphe se déroulera pour la 100ème fois de l'histoire ce dimanche 3 octobre sur l'hippdrome de ParisLongchamp. Les galopeurs entraînés à l'étranger s'annoncent redoutables cette année.

Si la France a remporté les deux dernières éditions du Prix de l'Arc de Triomphe avec Waldgeist et Sottsass et domine le palmarès avec 68 succès sur 99, la mission s'annonce compliquée cette année. En effet, parmi les quinze pur-sang au départ de cette course disputée sur 2400 mètres, seulement quatre son entraînés sur le sol français : Raabihah, Bubble Gift, Baby Rider et Sealiway. Et aucun d'entre eux ne faitt partie des favoris de la course. Jument irlandaise pilotée par le crack jockey Christophe Soumillon et invaincue en deux tentatives sur l'hippodrome de Longchamp, Tarnawa devrait endosser le costume de favorite. Adayar, impressionnant vainqueur des prestigieux Derby d'Epsom et King George outre-Manche, et Hurricane Lane, qui n'a connu la défaite qu'à une seule reprise et a remporté le Grand Prix de Paris à Longchamp, seront également plébiscités. Malgré sa défaite dans le Prix Vermeille alors qu'elle restait sur plusieurs succès, l'Irlandaise Snowfall sera très en vue. Enfin, le peuple japonais, qui rêve d'un premier sacre dans cette course mythique, sera derrière Chrono Genesis et Deep Bond.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport