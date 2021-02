Prix de Paris Marathon Race : Davidson du Pont peut remettre les pendules à l'heure

Groupe 1 disputé sur la très longue distance de 4150 mètres, le Prix de Paris Marathon Races est programmé ce dimanche 28 février sur l'hippodrome de Vincennes et réunit un beau plateau malgré l'absence de Face Time Bourbon, dont l'entourage a privilégié le Prix de Sélection.

Quinze trotteurs âgés de 6 à 10 ans seront aux prises dans ce dernier gros morceau du Meeting d'Hiver de Vincennes pour les chevaux d'âge. Disqualifié en début de course lors du Prix de France, Davidson du Pont tentera de ponctuer son hiver par un succès de prestige et ainsi de succéder à son ancienne compagne d'entraînement Bélina Josselyn, lauréate en 2019 et 2020. Mais le pensionnaire de Jean-Michel Bazire devra venir à bout de Délia du Pommereux, tombeuse de Face Time Bourbon dans le Prix de France et qui sera sa rivale la plus dangereuse. Les candidats aux belles places sont nombreux : Bahia Quesnot, à l'arrivée du Prix d'Amérique et du Prix de France, Diable de Vauvert, redoutable finisseur, Flamme du Goutier, à créditer d'une superbe Meeting d'Hiver, Moni Viking, auteur de belles performances sur les longues distances en Scandinavie, Chica de Joudes, Féerie Wood ou encore Violetto Jet.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport