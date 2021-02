Prix de Paris Marathon Race : Etonnant crée la surprise

Ce dimanche 28 février se disputait le Prix de Paris, considéré comme l'une des deux épreuves consolantes au Grand Prix d'Amérique après le Prix de France. Ce superbe Groupe I parcouru sur la très longue distance des 4150 mètres sur la grande piste opposait quatorze concurrents.

C'est le grand animateur de la compétition et fils de Timoko, Etonnant, entraîné par Richard Westerink qui a remporté cette magnifique compétition. Après avoir animé l'épreuve, il est reparti de plus belle dans la phase finale en s'imposant avec beaucoup de facilité. La deuxième place est finalement revenu à l'excellent Diable de Vauvert qui a tracé une ligne droite de toute beauté (après la disqualification de Flamme de Goutier après enquête) . Moni Viking s'est classé bon troisième à l'issue d'une plaisante fin de course. Deux outsiders, Carat Williams et Chica de Joudes, ont complété le Quinté+ du jour. La déception est à mettre à l'actif du favori, Davidson du Pont qui a été disqualifié pour allures et Délia du Pommereux, incapable de repartir dans la ligne droite.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport