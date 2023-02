Prix de Paris Marathon Race : Hooker Berry et Ampia Mede Sm de nouveau opposés

Troisième finale de la compétition des Prix d'Amérique Races ZEturf, le Prix de Paris Marathon Race est programmé ce dimanche 26 février sur l'hippodrome de Vincennes. Respectivement sacrés dans le Prix d'Amérique Legend Race et le Prix de France Speed Race, Hooker Berry et Ampia Mede Sm seront de nouveau de la partie.

Quatorze trotteurs âgés de 6 à 11 ans s'affronteront sur la longue distance de 4150 mètres dans cette troisième manche de la Triple Couronne. Brillant vainqueur du Prix d'Amérique Legend Race fin janvier avant de conclure seulement septième du Prix de France Speed Race, Hooker Berry sera très en vue d'autant plus qu'il sera drivé par Jean-Michel Bazire, qui l'a mené au succès dans le Championnat du Monde de trot attelé et qui a déjà gagné sept fois le Prix de Paris. Ce redoutable finisseur est capable de mettre tout le monde d'accord. Deuxième du Prix d'Amérique Legend Race et lauréate du Prix de France Speed Race, Ampia Mede Sm devrait de nouveau jouer un premier rôle. Chevaux dotés d'un sacré moteur, Hip Hop Haufor et Hussard du Landret devraient se plaire sur cette distance marathon et peuvent réaliser une grande performance. Attention également à Flamme du Goutier, qui a repris de la fraîcheur depuis son dernier échec, Hohneck, qui fait preuve d'une régularité exemplaire au plus haut niveau, et Hokkaido Jiel, en grande forme actuellement.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport