Prix du Bourbonnais : Etonnant crée la surprise en dominant Face Time Bourbon

Deuxième course qualificative au Prix d'Amérique (30 janvier), le Prix du Bourbonnais a été le théâtre d'une surprise puisque le champion Face Time Bourbon a été battu sur le poteau par Etonnant.

Dix-sept trotteurs âgés de 5 à 10 ans s'affrontaient sur les 2850 mètres de la grande piste dans le Prix du Bourbonnais. Facile lauréat dernièrement lors du Prix de Bretagne, la première course qualificative au Prix d'Amérique, Face Time Bourbon était le grandissime favori à 1,10 €. Mais le champion aux deux Prix d'Amérique a dû s'avouer vaincu face à Etonnant.

Etonnant prend sa revanche sur Face Time Bourbon

Venu prendre la tête dans la descente puis relayé par Face Time Bourbon, Etonnant a ensuite patienté en deuxième position avant de se lancer à sa poursuite dans la ligne droite finale pour venir le dominer tout à la fin. Dauphin de Face Time Bourbon dernièrement, Etonnant a donc pris sa revanche et relance le suspense à sept semaines du Prix d'Amérique. Bonne finisseuse à la troisième place, la jument Rebella Matters a terminé sur la troisième marche du podium et décroché sa qualification pour le Championnat du Monde de trot attelé, Face Time Bourbon et Etonnant étant déjà qualifiés.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport