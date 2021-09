Qatar Arc Trials : Démonstration de Deep Bond, déception de Snowfall

A trois semaines du prestigieux Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (G.1), les Qatar Arc Trials avaient lieu ce dimanche 12 septembre sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Bubble Gift, Teona et Deep Bond y ont vaincu.

Monté par Gérald Mossé et entraîné par Mikel Delzangles, Bubble Gift a placé une belle accélération dans la phase finale pour ajuster Baby Rider au passage du poteau dans le Qatar Prix Niel (G.2), réservé aux 3 ans sur la distance de 2400 mètres. Invaincue en quatre sorties cette année et grandissime favorite de la course, l'Irlandaise Snowfall n'a pu faire mieux que deuxième dans le Qatar Prix Vermeille (G.1), réservé aux femelles. C'est l'Anglaise Teona qui a vaincu avec autorité. Piloté par Cristian Demuro, le Japonais Deep Bond s'est imposé de bout en bout avec une grande autorité dans le Qatar Prix Foy (G.2) réservé aux chevaux d'âge, à l'occasion de ses débuts sur le sol français.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport