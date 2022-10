Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : Chiffres clés, partants et favoris

Course prestigieuse sacrant le meilleur galopeur du monde, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe se déroule ce dimanche 2 octobre à 16H05 sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Voici toutes les informations à connaître sur cette épreuve.

Le Prix de l'Arc de Triomphe est né en 1920 et a été nommé ainsi en l'honneur du monument parisien où eût lieu le 14 juillet 1919 la parade des alliés célébrant la victoire dans la Première Guerre mondiale. Le Prix de l'Arc de Triomphe réunit les meilleurs pur-sang du monde sur la distance de 2400 mètres et sur le gazon. Le record chronométrique de la course à ParisLongchamp est de 2'24''49, soit une vitesse moyenne supérieure à 60 km/h. Ce Prix offre une allocation totale de 5 millions d'euros dont plus de 2,8 millions d'euros pour le vainqueur (les cinq premiers de la course sont récompensés). Il s'agit d'un évènement international retransmis dans plus de 60 pays et réunissant 1 milliard de téléspectateurs. 35 000 spectateurs de toutes nationalités sont présents sur l'hippodrome de ParisLongchamp pour y assister. Plus de 250 journalistes venus de 26 pays différents sont accrédités pour couvrir l'évènement. Au classement du nombre de victoires par pays, la France est en tête avec 68 succès devant l'Angleterre (15), l'Irlande (8), l'Italie (6) et l'Allemagne (3).

Les partants du Prix de l'Arc de Triomphe

Vingt pur-sang âgés de 3 ans et plus venus de cinq pays (France, Angleterre, Irlande, Allemagne et Japon) seront au départ de l'édition 2022.

Les favoris du Prix de l'Arc de Triomphe

Victorieux à cinq reprises en six courses depuis le début de sa carrière, l'Irlandais Luxembourg est le favori des bookmakers anglais même s'il n'a jamais couru sur une distance aussi longue et sur le sol français. Lauréate lors de ses sept dernières sorties, la jument anglaise Alpinista est également plébiscitée. Vainqueur surprise de l'édition 2021, l'Allemand Torquator Tasso figure cette année parmi les favoris et tentera de devenir le neuvième pur-sang à réaliser le doublé. Sacré dans le Prix du Jockey Club en juin dernier à Chantilly, Vadeni est le concurrent français le plus en vue. Le Japonais Titleholder a également de nombreux supporters. Contrairement à certaines années, il n'y pas de grandissime favori et les surprises sont donc possibles. A l'occasion de ce Prix de l'Arc de Triomphe, le PMU met en jeu une Super Tirelire de 3 millions d'euros au Quinté+ (pari dont le but est de trouver les cinq premiers de la course dans l'ordre). Vous pourrez suivre cette course mythique en direct à la radio sur RMC, à la télévision sur BFM Paris et sur la chaîne Twicth de RMC Sport.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport