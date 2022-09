Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : Une course hippique monumentale

Considéré comme le Championnat du Monde des galopeurs, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe se déroulera ce dimanche 2 octobre à 16H05 sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Coup de projecteur sur cette course mythique.

Le Prix de l'Arc de Triomphe est né en 1920 dans le but de créer une course ouverte aux chevaux venant du monde entier, de tous âges et aux mâles et femelles (hongres exclus). Elle a été nommée ainsi en l'honneur du monument parisien où eût lieu le 14 juillet 1919 la parade des alliés célébrant la victoire dans la Première Guerre mondiale.

Un évènement planétaire

Le Prix de l'Arc de Triomphe est une course mythique se déroulant chaque premier dimanche du mois d'octobre. Les meilleurs pur-sang de la planète s'y affrontent sur la distance de 2400 mètres et sur le gazon. Selon le classement officiel établi lors des Longines World's Best Horse Race depuis 2015, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe a été désigné meilleure course au monde à cinq reprises lors des sept dernières éditions. C'est la course sur gazon la mieux dotée au monde avec 5 millions d'euros qui sont répartis entre les cinq premiers. Il s'agit d'un évènement international retransmis dans plus de 60 pays et réunissant 1 milliard de téléspectateurs. 35 000 spectateurs de toutes nationalités sont présents sur l'hippodrome de ParisLongchamp pour assister à cette épreuve. Plus de 250 journalistes venus de 26 pays différents sont accrédités pour couvrir l'évènement.

Chiffres clés et palmarès

Au classement du nombre de victoires par pays, la France est en tête avec 68 succès devant l'Angleterre (15), l'Irlande (8), l'Italie (6) et l'Allemagne (3). Victorieuse en 2011, la pouliche allemande Danedream détient le chrono le plus rapide de cette course sur l'hippodrome de ParisLongchamp en 2'24''49, soit une vitesse moyenne supérieure à 60 km/h. Huit pur-sang ont réussi l'exploit de remporter à deux reprises cette course, le tenant du titre Torquator Tasso tentera de marcher sur leurs traces. L'Italien Lanfranco Dettori est le jockey le plus titré avec 6 sacres alors que le Français André Fabre est le meilleur entraîneur avec 8 victoires.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport