Regardez la course du Quinté du jeudi 25 mai

Programmé à 18h sur l'hippodrome de ParisLongchamp, le Quinté du jeudi 25 mai

C'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 4 ans et plus qui va nous intéresser ce soir à 18h sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Les 16 juments au départ de ce Quinté en decoudront sur 1.850 mètres avec un terrain annoncé souple (3.6 au pénétromètre).

Le pronostic de la Dream Team des Courses RMC

La favorite de la Dream Team des Courses RMC est le numéro 1 Honguemare, qui monte en puissance au fil des courses et qui vient de terminer troisième sur le parcours qui nous intéresse. Pour lui barrer le chemin du succès, Andromède (10), jamais sortie des deux premières places en cinq tentatives depuis le début de sa carrière, Sunray (5), déjà lauréate sur ce parcours l'année passée et Looking At Me (7), d'une régularité de métronome, seront ses principales opposantes.

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport