Rosario Baron sacré dans le Grand Steeple-Chase de Paris

Temps fort du calendrier hippique, le Grand Steeple-Chase de Paris a livré son verdict ce dimanche 21 mai sur l’hippodrome d’Auteuil, le Temple de l’Obstacle. Rosario Baron a confirmé son ascension de ces derniers mois pour décrocher le graal.

Créé en 1874, le Grand Steeple-Chase de Paris est un Groupe 1 (le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des courses hippiques) disputé sur la distance marathon de 6000 mètres et jalonné de 23 obstacles. Au terme de 7 minutes d’une course spectaculaire et riche en suspense, Rosario Baron a été sacré meilleur steeple-chaser aux dépens du favori Gex.

Rosario Baron domine le favori Gex

Dix-huit sauteurs âgés de 5 ans et plus s'affrontaient dans cette édition 2023. Deuxième l'an passé et vainqueur d'une course préparatoire au mois d'avril, Gex en était le favori. Mais le pensionnaire d'Emmanuel Clayeux a de nouveau terminé sur la deuxième marche du podium tout en se défendant comme un guerrier dans la phase finale. Un an après avoir été dominé par Sel Jem, il a cette année dû s'avouer vaincu face à Rosario Baron, monté par le jockey tenant du titre Johnny Charron. Après avoir suivi l'accélération de Gex sur la piste extérieure (dernier passage de la ligne d'en face), Rosario Baron a ensuite triomphé au terme d'une lutte finale d'anthologie. En plein boum (quatrième victoire de suite), Rosario Baron offre un premier Grand Steeple-Chase de Paris à Daniela Mele (c'est la quatrième fois en cinq ans qu'une femme entraîneur remporte cette course). En net retrait, Starlet du Mesnil a complété le podium devant Imperil et Suroit. Sixième de la course après avoir fait illusion pour un meilleur classement, Carriacou, vainqueur en 2019, a participé à la dernière course de sa carrière.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport