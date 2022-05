Sel Jem triomphe dans le Grand Steeple-Chase de Paris

Plus grande course dans la discipline de l'obstacle, le Grand Steeple-Chase de Paris a livré son verdict ce dimanche 22 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Sel Jem a justifié son statut de favori en s'imposant avec autorité.

Seize sauteurs âgés de 5 ans et plus s'affrontaient sur la longue distance de 6000 mètres dans le Grand Steeple-Chase de Paris. Au bout de 23 obstacles et plus de 7 minutes de course, c'est le favori Sel Jem qui a triomphé. Après avoir patienté en bonne position dans une course animée par Général en Chef, Sel Jem s'est rapproché au dernier passage de la ligne d'en face (piste extérieure) puis a pris l'avantage à l'avant-dernier obstacle et s'est ensuite détaché pour l'emporter avec autorité. Gex s'est très comporté en prenant la deuxième place devant l'Irlandais Franco de Port, Niko Has et Happy Monarch. Grâce au succès de Sel Jem, l'entraîneur Guillaume Macaire devient le seul recordman de victoires avec sept sacres.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport