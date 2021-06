Tony Parker, nouvel ambassadeur d’Equidia et de France Galop

Propriétaire de chevaux de course et à la tête de l’écurie Infinity Nine Horses, Tony Parker a signé un partenariat avec Equidia, la chaîne des courses hippiques, et France Galop, société organisatrice des courses de plat et d'obstacles.

Un mois et demi après l’annonce du partenariat entre le footballeur Antoine Griezmann et le PMU, opérateur de paris hippiques historique, c’est au tour de l’ancien basketteur Tony Parker de collaborer avec la famille de l’hippisme : Equidia et France Galop.

Tony Parker acteur de la série The Big Bet sur Equidia

Passionné de courses hippiques depuis son enfance et propriétaire de galopeurs depuis août 2020, Tony Parker avait annoncé le samedi 3 avril dans l’émission Les Courses RMC sa volonté "d’ajouter humblement sa pierre à l’édifice dans le monde hippique, qui devrait être plus populaire". Ce partenariat signé avec Equidia et France Galop s’inscrit parfaitement dans cet objectif de populariser les courses hippiques. Tony Parker sera ainsi l’acteur de la série "The Big Bet" diffusée sur Equidia qui permettra de faire vivre le quotidien de son écurie "Infinity Nine Horses". Une écurie qui comprend actuellement cinq galopeurs dont Afghany, qui est également la propriété du pilote de Formule 1 Charles Leclerc, et donc la casaque est blanche et noire comme le maillot des Spurs de San Antonio où Tony Parker a évolué durant dix-sept saisons et a été sacré quatre fois champion NBA.

"Tony Parker est un formidable ambassadeur des courses hippiques"

Arnaud de Courcelles, Directeur Général d’Equidia, est heureux de cette collaboration : "Tony Parker a été le sportif préféré des français grâce à son illustre carrière de basketteur. Il est maintenant reconnu comme un formidable entrepreneur et Equidia est très fier de pouvoir l’accompagner dans ce nouveau challenge sportif. Motivé par l’idée de populariser les courses hippiques et en lien avec la stratégie actuelle d’Equidia, Tony Parker s’annonce comme un formidable ambassadeur des courses hippiques." Edouard de Rothschild, président de France Galop, partage le même sentiment qu’Arnaud de Courcelles : "Nous sommes fiers d’être associés à Tony Parker. Ce sportif à la carrière exceptionnelle partagera avec tous sa passion pour les courses de chevaux, notamment à l’occasion de nos grands événements. Tony Parker sera également un ambassadeur auprès des nouveaux propriétaires. Grâce à lui, nous avons déjà accueilli un autre sportif de haut niveau, le pilote de Formule 1 Charles Leclerc. Tony Parker partage régulièrement sur les réseaux sociaux l’actualité de son écurie « Infinity Nine Horses ». Au nom de France Galop, je souhaite de nombreux succès à sa casaque."

