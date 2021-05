Antoine Griezmann, nouvel ambassadeur du PMU

Le PMU a annoncé ce dimanche un partenariat inédit avec Antoine Griezmann, passionné de courses hippiques et propriétaire d’une écurie depuis 2017.

Après trois années de recentrage sur son coeur de cible les turfistes (stratégie visant principalement à récompenser la sagacité des parieurs), le PMU, dirigé par Cyril Linette depuis 2018, entre dans une nouvelle phase : celle de la conquête d’un nouveau public et de la reconquête des parieurs occasionnels.

Antoine Griezmann aura un rôle de transmission

Pour y parvenir, le PMU mise sur Antoine Griezmann. Passionné de courses hippiques depuis son enfance grâce à sa famille et propriétaire depuis plusieurs années, le footballeur de l’équipe de France et du FC Barcelone est le partenaire idéal pour transmettre le goût des courses et des paris aux plus jeunes. Antoine Griezmann a en effet une forte communauté sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter et Facebook) sur lesquels il ne manque pas de saluer les performances de ses chevaux.

Antoine Griezmann connaît une belle réussite depuis le début de l’année

Antoine Griezmann possède douze galopeurs et huit trotteurs entraînés respectivement par Philippe Decouz et Mickaël Cormy. Il connaît une belle réussite depuis le début de l’année avec 4 victoires dont une au niveau Quinté, la course phare quotidienne pour les parieurs. Propriétaire depuis 2017, Antoine Griezmann fait partie des nombreux sportifs passionnés de courses hippiques comme Clément Lenglet, Mbaye Niang, Tony Parker et Renaud Lavillenie.

Le Quinté en vidéo

