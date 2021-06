Tony Parker remporte son premier Quinté avec Best Win

Propriétaire de chevaux de course depuis août 2020, Tony Parker a remporté son premier Quinté, la course phare quotidienne pour les parieurs, grâce à Best Win ce mardi 22 juin sur l'hippodrome de Nantes.

Première acquisition de l’ancien basketteur l’été dernier, Best Win lui avait déjà apporté sa première victoire sur l’hippodrome de Clairefontaine le 28 août 2020. Cette jument de cœur qu’il avait refusée de vendre malgré les propositions l’an passé lui a donc également offert son premier Quinté. Tony Parker imite ainsi le footballeur Antoine Griezmann, lauréat d’un Quinté le 22 avril dernier avec Hooking sur l’hippodrome de ParisLongchamp.

Tony Parker est à la tête de l’écurie Infinity Nine Horses

Passionné de courses depuis son enfance, Tony Parker est à la tête de l’écurie Infinity Nine Horses et possède cinq galopeurs. La casaque de son écurie est blanche et noire comme le maillot des Spurs de San Antonio où Tony Parker a évolué durant dix-sept saisons et a été sacré quatre fois champion NBA. Ayant l’objectif de populariser les courses hippiques, Tony Parker est également depuis la semaine dernière l’ambassadeur d’Equidia, la chaîne TV des courses hippiques, et de France Galop, société organisatrice des courses de plat et d’obstacles. La série « The Big Bet » qui permet de faire vivre le quotidien de son écurie Infinity Nine Horses est actuellement diffusée sur la chaîne Equidia.

