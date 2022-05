Tony Parker sacré dans la Poule d'Essai des Pouliches

Doublement représenté au départ de la Poule d'Essai des Pouliches ce dimanche 15 mai sur l'hippodrome de ParisLongchamp, Tony Parker a remporté son premier Groupe 1 en tant que propriétaire de chevaux de course avec Mangoustine.

Groupe 1 réservé aux femelles de 3 ans sur la distance de 1600 mètres, la Poule d'Essai des Pouliches étaient le théâtre d'un affrontement entre quinze concurrentes dont deux appartenant à Infinity Nine Horses, l'écurie créé par Tony Parker au début de l'année 2021, nommée Mangoustine et Zelda. Invaincue en trois courses en 2021 et plaisante troisième lors de sa rentrée dans la course préparatoire, Mangoustine a triomphé. Montée patiemment en bonne position par son jockey Gérald Mossé dans une course animée par l'anglaise Cachet, Mangoustine est passée à l'offensive à l'entrée de la dernière ligne droite et s'est imposée à la lutte devant l'animatrice Cachet. Times Square a complété le podium devant la favorite Rosacea et Daisy Maisy.

Tony Parker brille déjà au plus haut niveau

L'ancien champion de basket, Tony Parker est également un passionné de chevaux et de courses hippiques. Propriétaire depuis août 2020, il a ensuite créé au début de l'année 2021 l'écurie Infinity Nine Horses avec l'ambition de briller au plus haut niveau et de démocratiser les courses hippiques. En peu de temps, la réussite est déjà au rendez-vous !

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport