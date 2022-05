Un cheval foudroyé et quatre personnes blessées sur l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne

Un drame a eu lieu ce lundi 23 mai sur l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne dans le département de l'Ain. Un violent orage s'est abattu avant 16H : un cheval a été froudroyé et quatre personnes ont été blessées.

L'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne accueillait une réunion mixte (galop et trot) ce lundi 23 mai. Une journée qui a viré au cauchemar. A dix minutes du départ de la quatrième course lors de l'entrée en piste des chevaux, un violent orage s'est ainsi abattu sur l'hippodrome. Simon Jay, chargé de mission bien-être équin et présent sur les lieux, nous a confirmés que le cheval Herisau de Paumar, qui était en train d'être attelé dans les boxes sous les arbres du rond de présentation, avait été foudroyé et avait ensuite dû être euthanasié, blessant par répercussion le driver Georges Fournigault, l'entraîneur-propriétaire Bertrand Cury, Axel Cury et Nicolas Cognet. Les quatre personnes blessées ont été prises en charge par les pompiers, deux sont sorties de l'hôpital après des examens et deux sont restées en observation. Les commissaires, après consultation des jockeys et des drivers, ont décidé d'annuler le reste de la réunion de courses.

