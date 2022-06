Vadeni terrasse ses adversaires dans le Prix du Jockey Club

Epreuve la plus prestigieuse pour les poulains de 3 ans au galop en France, le Prix du Jockey Club 2022 (Groupe 1) a été nettement remporté par Vadeni par 5 longueurs sur le deuxième ce dimanche 5 juin sur l'hippodrome de Chantilly.

857.100 €, c'est le montant remporté par l'entourage de Vadeni pour cette prestigieuse victoire. Une coquette somme qui est séparée entre le jockey, l'entraîneur, le propriétaire et l'éleveur. Avant d'en arriver là, Vadeni avait débuté en compétition victorieusement dans une petite épreuve, puis a tout de suite montré du potentiel en remportant une Listed lors de sa deuxième apparition publique et a passé un cap lors de l'exercice 2022 en enchaînant une cinquième place, puis une victoire au niveau Groupe 3. Cette victoire devant El Bodegon et le favori Modern Games confirme sa montée en puissance cette année et il n'est pas exclu de le voir au départ du Prix de l'Arc de triomphe en octobre prochain (le 2) sur l'hippodrome de ParisLongchamp.

