Vivid Wise As triomphe pour la troisième fois dans le Grand Critérium de Vitesse BFM Nice Côte d'Azur

Plus belle course de trot disputée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse BFM Nice Côte d'Azur a été le théâtre d'une nouvelle victoire du cheval italien Vivid Wise As ce dimanche 12 mars.

Onze trotteurs âgés de 5 à 10 ans s'y affrontaient sur la courte distance de 1609 mètres (départ autostart). Titulaire de six succès en sept tentatives sur ce parcours de vitesse et lauréat de cette course en 2020 et 2021, Vivid Wise As en était le grandissime favori et a répond présent.

Vivid Wise As s'impose au finish

Repris en partant par son driver Matthieu Abrivard, Vivid Wise As a sagement patienté dans une course animée par son compagnon d'entraînement Vernissage Grif puis a progressé dans le sillage d'Emeraude de Bais dans le tournant final avant de finir le plus vite pour l'emporter de peu au passage du poteau. Emeraude de Bais a réalisé une sacrée performance en se classant deuxième après avoir fait illusion pour le succès. Gently de Muze a complété le podium devant Vernissage Grif.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport