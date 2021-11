Adrian Mateos Diaz, inarrêtable "Machine"

Adrian Mateos Diaz, plus gros gagnant de l'histoire du poker espagnol, a ajouté une ligne magistrale à son palmarès déjà bien fourni en empochant un 4ème bracelet WSOP. Le Team Pro Winamax s'est offert le titre et les 3.2M$ promis au vainqueur du Super High Roller à 250.000$.

A chaque fois qu'il est question de lui, les mots ne suffisent pas à le décrire. "J’ai vu un mec qui ne jouait pas au même jeu que moi” nous confiait Alexandre Amiel en 2019, "je n’ai jamais vu mieux" ajoutait même Michel Abecassis quelques temps plus tard. La preuve est désormais établie formellement, Adrian Mateos Diaz est surhumain, son surnom de "machine" lui va donc comme un gant.

4ème bracelet WSOP

Nouvelle preuve de son immense talent, son 4ème bracelet WSOP décroché il y a quelques heures. Engagé sur le Super High Roller à 250.000$, comme 32 autres joueurs aux bankrolls astronomiques, l'espagnol du Team Winamax a fini par s'imposer devant l'anglais Ben Heath (2ème pour 2.018M$) tandis que l'américain John Kincaid a complété le podium pour 1.370M$.

Un gain astronomique

Une victoire synonyme d'un chèque de 3.265M$, soit le plus gros gain de sa carrière. Celui qui compte désormais plus de 25 millions $ de gains en tournois, soit le 22ème plus gros gagnant de l'histoire, s'est confié suite à son titre : "Cela compte énormément, j'ai joué des tournois à 100 000$ et même un tournoi à 1 million l'entrée mais je n'avais jamais gagné sur un buy-in comme celui-ci... c'est quelque chose que j'avais en tête. En arrivant pour la finale je savais que j'étais favori mais il y avait encore 4 adversaires à battre, cela a été long et j'ai eu assez de chance pour m'imposer"