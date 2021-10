Adrien Delmas et Arthur Conan, encore un petit effort

Ce week-end, 2 français étaient en finale de l'event #41 Freezeout No-Limit Hold'em à 2.500$. Arthur Conan et Adrien Delmas se sont classés respectivement 5ème et 3ème. Si proches et en même temps si loin du bracelet...

896 joueurs sur la ligne de départ, un droit d'entrée de 2.500$ et en ligne de mire un bracelet de champion WSOP. L'event #41 Freezeout No-Limit Hold'em, qui présentait une belle structure avec des niveaux de 40 minutes au Day 1 puis d'une heure les 2 jours suivants s'est conclu dans la nuit de samedi à dimanche dernier avec le sacre de Carlos Chang. Le taiwanais, vainqueur de son premier bracelet et nouveau propriétaire d'un chèque de 364.589$ a du venir à bout de 2 joueurs français pour s'offrir le graal.

Les français en pleine forme !

Engagés parmi les 5 finalistes de l'évènement, Arthur Conan, qui vit une année particulièrement faste avec près d'un million $ de gains en live, et Adrien Delmas, ex-membre du Team Pro Winamax, ne sont pas parvenus à s'extirper de ce quintet pour s'imposer. Mais leurs performances restent de taille ! Le jeune breton, éliminé au 5ème rang avec sa paire de 7 face à la paire de 9 de son compatriote, se console avec un joli gain de 86.757$. Ses jetons ont ensuite servis à Adrien Delmas pour se hisser sur le podium du tournoi. Une 3ème place synonyme de 161.731$, soit le plus gros gain de sa carrière.

Adrien Delmas s'est confié dans le RMC Poker Show