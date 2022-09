Alexane Najchaus intègre le Team Winamax

Le Team Winamax s'aggrandit. L'équipe la plus titrée d'Europe vient d'annoncer la recrue d'Alexane Najchaus, spécialiste du format expresso.

Gueule d'ange mais diable au corps. Hier, celle qui rode online sous le pseudonyme de "LaSirenita" a franchi une nouvelle étape dans son ascencion fulgurante au sein de la communauté poker en intégrant le célèbre Team Winamax. Alexane Najchaus, spécialiste du format expresso vient étoffer une équipe déjà pétrie de talents. "Le profil et le parcours d'Alexane ont rapidement éveillé notre curiosité. En échangeant avec elle, nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle posséde toutes les valeurs, les compétences et les qualités pour intégrer le Team Pro Winamax. J’ai la conviction que son énergie et sa spontanéité lui permettront de se fondre rapidement et naturellement dans le groupe" confie Stéphane Matheu, manager du Team.

"C'est l'American Dream à la française"

A 26 ans, Alexane Najchaus, qui n'a commencé le poker qu'en 2020, vit un rêve éveillé. Coaché par son frère Virgile, l'un des meilleurs joueurs d'expresso au monde, la jeune fille va donc se mettre au poker live. "Je pourrais en parler pendant des heures. C’est à la fois un honneur, une chance et un privilège. C’est tellement inespéré, de par ma spécialisation en Expresso, et mon parcours non conventionnel… Jamais je n’aurais imaginé intégrer le Team Pro, en tout cas pas maintenant. Il y a un aspect de Winamax que j’ai toujours adoré, qui fait que je ne peux pas jouer ailleurs : c'est l'American Dream à la française."

Rendez-vous fin septembre à Bratislava pour son premier tournoi sous ses nouveles couleurs.