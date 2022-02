APO 1000 : Mathias Moutaoukil sacré

Cette nuit au Club Montmartre, Mathias Moutaoukil a remporté l'APO 1.000 by PMU devant 600 joueurs. Il encaisse plus de 90.000€ pour sa performance.

Cette semaine, l'essentiel du poker de tournoi se concentrait du côté de la Place Clichy, au sein du bel écrin du Club Montmartre. Après y avoir organisé un magnifique festival pour PokerStars en décembre dernier, Apo investissait une nouvelle fois les lieux. En collaboration avec PMU, l'organisateur propose depuis quelques jours le festival APO 2500 avec un 1.000€, un 2.500€ et un HR à 3.000€.

600 joueurs et 92.200€ au vainqueur !

Alors que le tournoi à 2.500€ debutera mercredi, celui à 1.000€ s'est conclu la nuit dernière. Après 3 jours d'une lutte intense face à 600 joueurs inscrits, la victoire est finalement revenue à Mathias Moutaoukil. Après a avoir vu les sorties de Julien Martini (chipleader à l'issue du Day 2) et Jean-Jacques Zeitoun à quelques encablures de la TF, le vainqueur du jour décroche le graal et les 92.200 promis au vainqueur. Il s'impose devant Nicolas Burtin (2ème pour 62.400€) et Sari Maalouf (3ème pour 43.200€). Place aujourd'hui au Jour 2 du HR à 3.000€ avant l'APO 2.500 à partir de 15h mecredi.

Classement final

Vainqueur : Mathias Moutaoukil 92.200 €

2ème - Nicolas Burtin 62.400 €

3ème - Sari Maalouf 43.200 €

4ème - David Sacksick 31.100 €

5ème - Christophe Goyard 23.500 €

6ème - Karim Alleg 18.600 €

7ème - Thi Nguyen 15.200 €

8ème - Smain Mamouni 12.600 €