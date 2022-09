Apo et le Club Circus s'unissent

Dimanche soir le RMC Poker Show recevait Apo Chantzis et les dirigeants du Club Circus. L'organisateur de tournoi et l'enceinte de jeu parisienne ont conclu un partenariat exclusif.

Le 8 septembre dernier, le Club Circus fêtait ses 3 ans d'existence. Hier soir, moins de 10 jours après son 3ème anniversaire, l'établissement de la Porte d'Auteuil, par l'intermédiaire de ses dirigeants, annonçait une grande nouvelle en direct dans le RMC Poker Show. L'enceinte de jeu du groupe belge Ardent et Apo Chantzis se sont jurés fidelité pendant au moins 3 ans. Un partenariat exclusif entre l'organisateur de tournois le plus célébre de France et le Club Circus qui débouchera sur de gros tournois réguliers Boulevard Murat.

"Venir chercher des records à Paris"

"Les gros joueurs recherchent de beaux tournois sur Paris". Thierry Bolleret, VIP Manager du Club Circus connait les attentes des gambleurs et annonce qu'il y aura des tournois à gros buys-in tous les 3 mois et à buys-in plus modérés tous les mois. Pour cela, le club s'aggrandit et aura désormais 21 tables de poker en attendant de s'externaliser (pourquoi pas au Stade Jean-Bouin en face du Circus) pour "battre des records d'affluence" selon Apo.