"Au cœur de Vegas", Fabien Richard raconte les WSOP

Journaliste, photographe, communicant et même joueur à ses heures perdues, Fabien Richard est un "touche à tout" du poker. Dimanche soir, en direct des WSOP à Las Vegas, il s'est confié dans le RMC Poker Show.

En un peu plus de 15 ans, ses photos des plus grandes légendes du poker français et internationnal ont fait le tour du Monde. Ne comptez pas sur Fabien Richard pour louper une édition des WSOP car depuis 2005 Las Vegas est son QG chaque été (si l'on oublie cette cuvée 2021 automnale). Véritable couteau suisse du poker, celui qui a un temps dirigé le site web de Live Poker n'en est pas à son coup d'essai. Photographe, responsable de la communication France du King's Casino de Rozvadov, ex-manager du Team ONPOK de Guy Pariente, Fabien est un hyperactif, accroc à cette dimension théatrale du jeu.

"Une espèce d'émotion indescriptible"

Invité du RMC Poker Show dimanche soir aux côtés d'Ahmed Sylla, le créateur de Poker Voyageur s'est confié sur son histoire d'amour avec la ville du vice. En direct du casino Rio de Las Vegas, lui qui voue un véritable culte à Phil Hellmuth, s'est même permis de "lire l'avenir" en ciblant le "Poker Brat" comme l'un des meilleurs joueurs de cette édition 2021 des World Series (quelques heures plus tard, Hellmuth remportait son 16ème bracelet WSOP). Chaque jour, depuis le début des séries mondiales, Fabien Richard relate les principales informations en direct de la Mecque du poker sur son blog "Au coeur de Vegas" sur les réseaux sociaux.

Fabien Richard se confie dans le RMC Poker Show