Auriez-vous call à la place de Gaelle Baumann ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish" aux WSOP.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les yeux attentifs de Pierre Calamusa, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée sur le Main Event World Series of Poker. Alors que plus de 200 joueurs sont encore en course pour le graal et les 8 millions de dollars promis au vainqueur, Gaelle Baumann rentre dans un coup UTG avec A6 de carreau. Sur un board A (p) 8 (ca) 8 (p) 5 (ca) 4 (t), la décision river s'annonce très compliquée face à un énorme oberbet de Mc Conon. A vos réflexions !