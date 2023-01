Club Pierre Charron, comment se positionne le leader ?

Directeur des opérations du Groupe Marval, Ziad Farhoud était l’invité du RMC Poker Show ce dimanche soir. L’occasion pour lui d’évoquer la position différente proposée par le Club Pierre Charron, leader des clubs à Paris.

Et si la discrétion du Club Pierre Charron était finalement une arme redoutable ? Sans doute ! L'établissement du 8ème arrondissement de Paris, qui ne propose que très peu de tournois "pour le moment", figure pourtant en tête des clubs de la capitale au niveau du chiffre d'affaires. Hauteur sous plafond immense, cadre et lumière tamisés, restauration excellente et expérience de jeu millimétrée, l'espace accueille chaque jour des centaines de joueurs de 13h à 6h du matin. Cashgame à hauteur de toutes les bourses, Ultimate, Black-Jack, Punto-Banco, Poker 3 cartes et Stud, le Club Pierre Charron a chosisi un positionnement bien précis avant de lancer prochainement son offre de tournois "qualitative".

Rendez-vous au Palais des Congrès en mars

Dès le mois de mars prochain, l'établissement du 62 rue Pierre Charron, en collaboration avec Winamax, délocalisera son savoir faire et son expérience au Palais des Congrès pour la Grande Finale du WIPT. Si de nombreux joueurs se souviennent encore du World Poker Tour organisé Porte Maillot juste avant le confinement, le dénouement du Tour de France de poker s'annonce lui pharaonique. Près de 2.500 joueurs sont attendus pour une édition qui battra tous les records. Invité hier soir du RMC Poker Show, Ziad Farhoud, directeur des opérations du Groupe Marval (propriétaire du Club Pierre Charron) s'est confié sur les ambitions actuelles et futures de l'établissement.