Dans l'un des derniers numéros de Live Poker, Alexandre Tarantino, co-fondateur de NutsR, expliquait comment choisir son format de jeu en fonction de son profil financier ? Invité hier du RMC Poker Show, il s'est confié sur les choses importantes à prendre en compte avant de jouer tels ou tels formats.

"Le poker est un jeu d'argent dans lequel l'argent est le seul carburant. Et cela devrait être la seule valeur de considération à prendre en compte avant même de se lancer dans un format. Car la majorité des joueurs n'ont pas la conniassance des formats et de leurs risques financiers." Dès sa première intervention, Alexandre Tarantino, co-fondateur de NutsR, met les choses au clair. Commencer à jouer au poker sans avoir analyser et comparer les différents formats de jeu est une totale hérésie.

Chaque joueur doit se faire un plan financier

Et ces explications valent autant pour un joueur amateur que pour un joueur professionnel. Certains formats de jeu engrendrent plus de risques financiers que d'autres. Avant même de jouer, chaque joueur devrait se faire un plan financier dans le but de réduire au maximum la variance. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Alexandre Tarantino a donné les principales clés à ne pas transgresser pour éviter de se mettre en danger.