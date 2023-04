Comment gérer le bad run ? la leçon de Davidi Kitai

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Davidi Kitai s'est plongé dans un sujet qui concerne tout joueur normalement constitué, le "bad run". Le belge du Team Winamax a donné les meilleurs conseils pour se sortir de ces mauvaises passes.

Compter près de 11 millions de dollars de gains en tournois et parler de "bad run", c'est possible. Et Davidi Kitai en est la preuve vivante. Cette semaine, le génie se confiait dans un article sur les mauvaises passes dans le poker, cette fameuse période ou rien ne se passe comme prévu, celle ou les tournois s'enchaînent à mesure que le nombre d'ITMs diminue. Pour sa part, voilà 17 tournois live de joués sans n'être jamais passé à la caisse. Si le temps semble long, il est pourtant le quoditien du joueur de poker professionnel ou amateur.

"Un niveau de jeu constant malgré le bad run"

Alors quel meilleur conseiller que Davidi Kitai, vainqueur de la triple Crown (EPT, WPT, WSOP), pour remédier à ce fameux "bad run" ? Personne sans doute. L'historique Team pro Winamax donne les clés et posent les bonnes questions. Il faut savoir se remettre en question qu’on gagne ou qu’on perde car "on peut gagner en jouant mal et perdre en jouant bien". Le niveau de jeu constant est également primordial et porter une attention particulière aux risques de tilt, de perte de confiance ou de perte d’envie est aussi la base du travail. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le belge s'est confié sur ce douloureux moment du "bad run".