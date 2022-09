Mains de légende #19 : Fedor holz élimine 2 joueurs pour 4.000.000 $

Découvrez le dernier épisode de notre série "Mains de légende".

Durant toute la période du premier confinement, le site d’actualité du RMC Poker Show prenait le soin de mettre en ligne chaque semaine une main de légende. Un bluff monstrueux, un call stratosphérique, une rencontre extraordinaire, tous les lundis rimaient avec une main historique. Cette saison, le site de la seule émission radio 100% poker va donc continuer sur sa lancée avec des replays de mains qui ont fait l'histoire du poker. Parmi elles, un coup de poker hallucinant. A 5 places du titre et des 10 millions $ promis au vainqueur du Big One For One Drop à 1 million $ de droit d'entrée, la légende Fedor Holz s'offre un double Knockout après une décision difficile et un board complètement dingue.

Découvrez la main en vidéo