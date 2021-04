Dans la tête d'un fish : Quelle décision river ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish". Une main disputée à l'occasion du Main Event du PCA au Bahamas.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Daniel Riolo et les invités rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les yeux attentifs de Pierre Calamusa, l'animateur de l'émission et Benjamin Castaldi, invité du soir, ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main disputée lors du Main Event du PCA au Bahamas. Au programme, une décision compliqué river après 2 choix plutôt évident au flop et au turn.