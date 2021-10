David Benyamine, le plus américain des français

Invité exceptionnel du RMC Poker Show ce dimanche, David Benyamine s'est confié sur son indéfectible envie de gagner, comme pour prouver qu'il est "encore meilleur qu'avant".

Un monstre sacré du poker français ! Des hauts, des bas, des années exceptionnelles, d'autres moins fastes, des titres en pagaille et près de 8 millions de dollars de gains en tournois, quand il s’agit de poker David Benyamine fait toujours parler de lui. Véritable légende du poker tricolore, celui qui a joué les tables de cashgame hautes limites face aux plus grands joueurs mondiaux a ça dans le sang. Cette passion, parfois dévorante mais si prenante, a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui, aussi discret et sobre en dehors d’une salle de poker que “clinquant” à une table de jeu.

"Je n'ai aucuns regrets avec cette 3ème place"

Dimanche soir, invité exceptionnel du RMC Poker Show, celui qui compte déjà à son palmarès un titre WPT et un bracelet WSOP s’est exprimé sur son amour du jeu et sa passion pour les séries mondiales. Lui qui n’a jamais loupé une édition depuis 2005 est encore passé à quelques encablures d’un 2ème titre WSOP cette semaine. 3ème de l’event #2 H.O.R.S.E à 25.000$ pour 236.626$ de gains, le plus américain des français est revenu sur cette nouvelle performance. “Sans regrets”, David Benyamine jouait la gagne et à tout tenter pour y arriver.

David Benyamine, invité du RMC Poker Show 10/10