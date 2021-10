David Sacksick, roi de Montmartre

Après 3 jours d'épreuve, David Sacksick remporte le Main Event à 750€ des Montmartre Poker Series. Il empoche 70.000€ devant Matthieu Rabalisson (runner-up pour 44.348€).

Alors que les World Series of Poker battent leur plein à Las Vegas, le Club Montmartre était cette semaine l'antre du poker de tournoi dans la capitale. Les Montmartre Poker Series organisées par Texa Poker en collaboration avec PMU proposaient plus d'une dizaine de tournois de 200 à 1.500€ du 17 au 24 octobre. Si l'Opener à 400€ a vu la victoire de Julien Sitbon pour plus de 20.000€ de gains, la victoire sur le High Roller à 1.500€ est revenue Dominik Niestche (57.528€), la légede allemande qui s'envolera pour Sin City dans quelques jours pour y disputer les WSOP.

David Sacksick devant Matthieu Rabalisson

Mais l'évènement phare de la semaine était bien le Main Event à 750€. Le tournoi principal qui aura finalement réuni 526 joueurs sur les 3 premiers jours s'est conclu la nuit dernière. L'immense field s'est réduit à l'unité avec la victoire de David Sacksick. Auteur de nombreuses performances au Maroc et aux Etats-Unis depuis plus d'une dizaines d'années, le français s'est cette fois emparé de plus grosse part du gâteau avec le chèque de 70.000€ promis au vainqueur. Il réalise la plus belle performance de sa carrière en s'imposant lors du duel final face à l'habitué des lieux Matthieu Rabalisson (runner-up pour 44.348€).

Classement final

1. David Sacksick - 70 000

2. Mathieu Rabalison - 44 348

3. Alexis Nicolai - 29 000

4. Yannick Cardot - 20 100

5. Samy Ouellani - 14 900

6. Aaron Delabays - 11 600

7. Ludovic Roperto - 9 300

8. Maxime Pialat - 7 500 €