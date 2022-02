Davidi Kitai, back to business

Davidi Kitai renoue avec la victoire. Cette nuit, le belge du Team Winamax a remporté l'APO 5000 face à 49 autres joueurs. Il encaisse 75.000€.

Novembre 2020, pour être parfaitement concentré, Davidi Kitai envoie sa femme et sa fille à l'hotel... Quelques heures plus tard, dans le calme et la sérénité de son appartement monégasque, le Team Pro Winamax décroche le graal online, une victoire sur le Main Event à 10.000$ de la High Roller Week de GG Poker. Sans aucun doute un gain substantiel de 726.838$ mais et au final une sensation incomparable à celle du poker live.

L'attente était longue

Un peu moins d'un an et demi plus tard, le voici conquis. Le génie vient de monter sur la plus haute marche d'un tournoi de poker. Engagé parmi les 49 autres joueurs d'un field relevé sur le Super High Roller APO 5000 du Club Montmartre et bubble boy, quelques heures plus tôt, du APO 2500, le génie est est venu à bout de Julien Sitbon (runner-up pour 49.984€) lors du duel final pour s'offrir le titre et les 75.000€ du vainqueur. Simon Roboh complète le podium pour 34.300€ tandis que Sonny Franco s'incline au 4ème rang pour 24.500€.

La victoire plus que le gain

Si la somme n'est pas astronomique comparée à sa dernière victoire live (il faut remonter au 8 avril 2018 et sa victoire sur le Super High Roller à 25.000€ du Party Poker Millions Barcelone pour 700.000€), la sentiment du devoir accompli est sans aucun doute au rendez-vous. Place désormais à Prague et son célèbre EPT pour numéro 1 belge.