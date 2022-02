DSO Paris : Johann Zeitoun décroche le titre

La nuit dernière, Johann Zeitoun, fils de Jean-Jacques Zeitoun, s'est imposé sur le Main Event du DSO Paris pour 70.000€. Il prolonge une vériatble saga familliale.

Dans la famille Zeitoun, je demande le fils ! Cette nuit, Johann Zeitoun, l'élève, a dépassé le maître, Jean-Jacques, son papa. Après 4 jours de combat au sein du sympathique Club Circus, le Main Event du DSO a rendu son verdict avec la victoire du jeune parisien. Vainqueur devant un field record et 957 entrées, celui qui affichait déjà plus de 185.000$ de gains en live avant l'événement ajoute une autre ligne à son palmarès et surtout 70.000€ de plus à son pécule.

Une histoire de famille

Vainqueur d'un head's-up très dipsuté face à Renaud Astorg, runner-up pour 42.280€, il réalise là la meilleure perfromance sa jeune carrière. "Je pense que je ne réalise pas encore. Si tu fais 2e ou 3e, tu as toujours des choses à redire. Mais là j'ai la ceinture, je ramène le trophée et c'est vrai que dans la famille, c'est important pour nous. Il va falloir faire un peu de place dans la collection. En revanche, je ne veux pas en faire mon métier. J'ai toujours continué les études et c'est en parti grâce à mes parents. Chez nous, le poker c'est un kiff, une passion... Et forcément, ramener un trophée pour honorer le nom Zeitoun, c'est toujours top." confiait-t-il a Club Poker à l'issue de son sacre.

Classement final :

1 - Johann Zeitoun - 70.000€

2 - Renaud Astorg - 42.280€

3 - Ovi Balaj - 30.400€

4 - Yohan Rascar - 22.500€

5 - Samy Salah - 17.500 €

6 - Jean Tsang - 14.000 €

7 - Lenny Weiss - 11.400 €

8 - Simon Perez - 9.400 €