ElkY, son riche programme aux WSOP

A l'occasion de l'ouverture des WSOP 2021, ElkY était l'un des nombreux invités du RMC Poker Sow. Le plus gros gagnant français de l'histoire a confié à moundir et Daniel son envie de décrocher un 2ème bracelet. Et pour se faire, le champion tricolore a prévu de jouer de nombreux tournois pendant le festival.

14.771 millions $ de gains en tournois, les bases du joueur "solide" sont posées ! Derrière ces montagnes de billets verts figure l'homme à la chevelure toujours bien péroxydée malgré les années, ElkY. De son vrai nom Bertrand Grospellier, la légende du poker français semble inusable. Après plus d'une décennie sous les couleurs de PokerStars, puis un court passage chez Partypoker, le plus gros gagnant de l'histoire du poker français représente désormais la marque en vogue GG Poker, elle même sponsor principal des World Series of Poker.

"maximiser mes chances de décrocher un 2ème bracelet"

C'est donc aussi ambitieux que son sponsor qu'ElkY débarquera à Las Vegas dans quelques jours. Si son objectif principal est de "maximiser ses chances de décrocher un 2ème bracelet", son planning, lui, n'est pas encore établi. Une chose est certaine, le programme du génie tricolore sera chargé. Invité du RMC Poker Show, il a confié vouloir jouer le plus de tournois possible mais surtout "jouer son meilleur poker". Il vend d'ailleurs 30% de son action sur pocketfives "pour que les gens puissent rêver avec lui".