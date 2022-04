EPT Barcelone : quelle décision à 27 lefts?

Découvrez le dernier épisode de Dans la tête d'un fish à l'EPT Barcelone à 27 places de 1.3M$.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les oreilles attentives de Pierre Calamusa, en plein rush sur les Winamax Series, les deux compères et les inachevés, invités du soir, ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi jouée lors de l'EPT Barcelone il y a quelques années.

Un overbet river qui pose question

Assis derrière un confortable tapis de 4.4M de jetons aux blindes 25.000/50.000, nous découvrons J10 de coeur au cut off. Nous optons alors pour un open à 110.000 et le bouton et la grosse blinde décident de s'inviter. Le flop K de trèfle, 10 de carreau, 2 de coeur ne ralentit pas l'action. Après un check de la grosse blinde, nous misons 150.000 dans un pot de 400.000. Payé par le bouton et la blinde. Turn 7 de coeur. La grosse blinde va prendre l'initiative en avançant 300.000 dans 900.000. C'est un call chez nous et un fold deu bouton. River 9 de carreau. Immense overbet annoncé chez notre opposant qui pousse 2.3M dans un pot de 1.5M. Faut-il payer cette ultime relance avec la 2ème paire ? A vos réflexions !