EPT Prague : Grzegorz Glowny transforme 530€ en 692.252€

Hier soir Grzegorz Glowny s'est imposé sur le Main Event de l'EPT Prague. Le polonais, qualifié online, s'est adjugé un chèque de 692.252€.

Incroyable sensation hier soir à Prague ! Grzegorz Glowny, qualifié quelques semaines auparavant pour seulement 550€, déroche le titre sur le Main Event de l'étape tchèque de l'European Poker Tour. Après 6 jours d'une lutte sans partage face à un field impressionnant de 1.190 joueurs et un duel final remporté face à l'italien Andrea Cortelazzi (2ème pour 579.420€), le polonais multiplie sa mise par 1.306 pour empocher la modique somme de 692.252€ promise au vainqueur après deal à 4.

Seulement sa 2ème ligne Hendon Mob

Mais la folle histoire ne s'arrête pas là... Cette victoire sur l'un des plus gros tournois de l'année n'est que la 2ème ligne Hendon Mob de l'heureux du jour, sa première n'ayant été gravée que quelques jours plus tôt à l'occasion du High Roller de l'Eureka avec une 72ème place synonyme de 4.790€. Si le grec Symeon Alexandridis complète le podium pour 497.278€, la belle affaire vient du sud-coréen Gab Yong Kim qui empoche 622.610€ après un deal rondement mené.

Les français au rendez-vous à Prague

Si quelques français ont très bien figuré dans ce Main Event (Manuel Labous, 10ème pour 63.540€, Alexandre Amiel et Paul-François Tedeschi 16ème et 17ème pour 45.540€, Bruno Fitoussi, 20ème pour 39.770€), les tricolores ont profité des dernières heures du festival pour briller. Après Romain Lewis, auteur d'une folle semaine av ec 3 tables finales (vainqueur de l'event 49, runner-up de l'event 51 et 6ème du HR Eureka), Jimmy Guerrero a conclu la semaine tchèque par une victoire sur le tournoi de clôture (Event #57 Super Hyper Turbo à 1.100€) pour près de 20.000€. A l'année prochaine Prague !