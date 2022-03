EPT Prague : Guillaume Diaz lance les hostilités

A peine arrivé à Prague pour le retour de l'EPT, Guillaume Diaz s'est illustré sur son premier tournoi du festival. Le Team Pro Winamax se classe 6ème de l'event #2 (1.000€ de droits d'entrée et 332 joueurs) pour 14.000€.

2 années, 2 longues années que l'EPT n'avait plus posé ses valises à Prague. Le 17 décembre 2019, le biélorusse Mikalai Pobal décrochait le graal dans la capitale tchèque après 5 jours d'une lutte acharnée et empochait son 2ème million, après sa victoire 4 ans plus tôt sur l'étape barecelonaise du circuit. Si quelques français s'étaient illustrés sur le tournoi principal, à l'image de Loorent (7ème), Pierre Calamusa (20ème) ou encore Gaelle Baumann (36ème), cette année les joueurs tricolores ont encore faim de cartes, à l'image de Guillaume Diaz sur place dès le premier jour du festival.

Premier tournoi, première table finale et 14.000€ !

A peine descendu de l'avion, celui qui figure désormais parmi les anciens du Team Winamax n'a pas attendu longtemps avant de réaliser sa première perf praguoise. Engagé sur l'event #2, un tournoi freezout à 1.000€ avec 332 joueurs, le jeune papa a conclu son parcours au 6ème rang synonyme de 14.000€ de gains. Il s'est même permis le luxe de passer en direct dans le RMC Poker Show à 15 joueurs lefts. L'ambiance à Prague, les français attendus, l'énorme attente après 2 ans sans EPT, ses objectifs, Volatile n'a éludé aucun sujet.