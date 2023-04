Eric Koskas sacré sur la Croisette

Après une décennie sans jouer, Eric Koskas, ex-membre du Team Pro Winamax, signe l'un des plus beaux come-backs de l'histoire du poker en remportant le Main Event du WSOP Circuit Cannes (650 joueurs) pour 138.000€.

"En fait, j’ai pensé à mes enfants. Parce que quand je jouais au poker, ils avaient 2 ans et 4 ans. Quand j’ai rompu mon contrat avec Winamax, j’ai arrêté un peu pour eux. Et ce matin je parlais avec eux et j’ai vu qu’ils suivaient. Ma fille disait tout à l’heure “mon père c’est un monstre”... Ils m'encourageaient, ma famille aussi et j’ai pensé à eux tout simplement. Je peux faire graver la bague au nom de ma fille ?”. Les premiers mots recueillis au micro de Club Poker en disent long sur l'accomplissment d'Eric Koskas. Après 10 ans sans jouer, il signe là l'un des plus beau come-backs de l'histoire du poker.

Un come-back de folie

Engagé parmi les 650 concurrents sur la ligne de départ du Main Event des WSOP C Cannes, le 4ème de l'EPT Sans Remo 2008 (la plus belle performance de sa carrière jusqu'à présent avec un chèque de 223.600€) conclut parfaitement sa semaine sur la Croisette avec une bague de champion WSOP et les 138.000€ qui l'accompagnent. Ajoutez à cela une inscription directe au tournoi des champions organisés à Las Vegas cet été et vous aurez quoi ? Un Koskas remis en scelle ou presque car loin de lui l'idée de reprendre le circuit à plein temps.

Sony Franco brille encore

Dans la même temps, un grand habitué des bagues WSOP s'est une nouvelle fois distingué. Sony Franco s'est adjugé le Monster Stack à 750€ devant 302 joueurs. Le plus maocain des français s'est offert son 6ème bijou WSOP et surtout les 40.000€ promis au vainqueur.