Eric Larchevêque, de pro de poker à sérial entrepreneur

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Eric Larchevêque, fondateur de Ledger, connu pour son rôle d'investisseur dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6, s'est confié sur les similitudes entre le poker et les affaires.

Près de 2 mètres sous la toise, une barbe bien taillée et un large sourire, Eric Larchevêque, l'allure élégante, débarque en studio après 2 heures de route depuis son paradis naturel en Sologne. Le sérial entrepreneur, rodé aux techniques des gros business, est un homme pressé. Entre son entreprise principale, Ledger (qui conçoit et commercialise des portefeuilles de cryptomonnaies physiques), les autres starts-up dans lesquelles il a investi et son rôle de business angel dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6, Eric n'a plus le temps pour le poker.

Les similitudes entre poker et entrepreneuriat

Ex-joueur professionnel de 2007 à 2009, le fondateur de Ledger s'est servi de son expérience aux tables (plus de 500.000$ de gains en 2 ans avec une table finale EPT) pour performer dans son métier d'entrepreneur et "non d'affairiste". Comme il le dit, gestion du risque, maîtrise de soi, analyse situationnelle, lecture des signaux faibles de mes adversaires sont autant de paralèlles entre le jeu et les affaires. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Eric Larchevêque s'est confié sur ces liens très forts entre son monde et celui des cartes.