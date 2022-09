Fivebet, le nouvel acteur du poker

Hier soir le RMC Poker Show recevait Thomas Gimie et Benjamin Camps, les 2 fondateurs de Fivebet. Précisions sur l'un des futurs acteurs majeurs du poker français.

Depuis plus d'une dizaine d'années, tout grand tournoi qui se respecte fait appel à eux. Marrakech, Prague, Barcelone, Paris, Rozvadov et d’autres, toutes ces villes ont déjà vu Thomas Gimie et Benjamin Camps poser leurs valises une dizaine de jours pour chapeauter d’immenses festivals. Mais cela appartient désormais à la posterité. Exit donc la direction d'évènements, place à la création. Il y a quelques semaines, les 2 hommes lançaient la marque Fivebet, nouvel acteur majeur du conseil en organisation de tournoi mais pas seulement...

Direction Deauville, Amnéville, Cannes, Paris...

Plus que leur expérience qui bénéficiera à de nombreux casinos français, Thomas et Benjamin ont autre chose à offrir aux joueurs de poker avec la création d'un tout nouvel énénement, le Fivebet Festival. Si le futur circuit passera par Aix-les-Bains (29 novembre au 4 décembre), Cannes-Mandelieu (7 au 12 mars) ou encore Amnéville (4 au 9 avril), il débutera son tour de France par un haut-lieu du poker hexagonal, Deauville, du 2 au au 6 novembre prochain, et concluera en fanfare sur la plus belle avenue du monde au Club Barrière au début de l'été.

"L'objectif est que le joueur puisse s'amuser. Qu'il ne vienne pas que pour s'enfermer."

Mais alors comment se différencier dans un secteur ultra-concurrentiel ? Quels atouts Fivebet a dans sa manche ? Quelles nouveautées ? Autant de questions auxquelles les 2 enrepreneurs ont répondu dimanche soir dans le RMC Poker Show.