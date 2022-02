Franjo, son trip à Las Vegas sans argent

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, l'humoriste Franjo, en spectacle jusqu'au 2 avril prochain au Point Virgule, s'est confié sur sa première expérience à Las Vegas. Un voyage assez "chaotique"...

"J'ai bloqué ma carte bleue et j'ai mangé des salades à 3 dollars pendant 5 jours". A la seule prononciation de cette phrase, le mythe de la ville du vice prend tout son sens. Si Las Vegas fait rêver des millions de personnes qui se voient déjà décrocher le jackpot et devenir riche en un claquement de doigt, la ville américaine a également sa face cachée. Hier soir, Franjo, invité du RMC Poker Show, a décrit son premier voyage à Sin City, "génial" mais dans des conditions "pas très luxueuses". Comme l'expliquait Pierre Calamusa en 2018, "à Las Vegas, quand on a pas d'argent, on est une énorme merde !". Ecoutez la version "Vegas" selon l'humoriste Franjo, entre rires et détresse !