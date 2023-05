Grégoire Auzoux encaisse 1.000.000$ à Chypre

Immense exploit du français Grégoire Auzoux qui s'adjuge cette nuit l'Event #5 $40,000 NLH 8-Handed des Triton Series à Chypre face à un field extrêmement relevé. Il encaisse plus d'un million $ après un deal en head's up.

Justin Bonomo, Michael Addamo, Tom Dwan, Timothy Adams... A la seule évocation de ses immenses noms du poker, n'importe quel joueur de poker normalement constitué aurait une boule au ventre à l'idée de s'asseoir à leur table. Tout le monde sauf Grégoire Auzoux. Ce français, assez méconnu de la communauté française, est passé des tournois à 100€ en 2006 à l'ACF aux événements les plus prestigieux à 100.000$. Professionnel de l’industrie du gaming depuis une quinzaine d’années, expatrié à Malte puis Chypre, il ne manque donc jamais l'occasion de disputer les Triton Series sur son île.

Un deal à 2 et un chèque de 1.000.000$ assuré

Engagé sur le 40.000$ 8 handed, le 3ème événement du festival, cette nuit Grégoire a réussi l'exploit de s'imposer face un field immense de 125 joueurs. Après les éliminations de Santosh Suvarna au pied du podium (4ème pour 457.500$) et Justin Bonomo au 3ème rang (un chèque de 552.500$ qui lui fait dépasser la barre des 61 millions $ de gains en tournois), seul l'allemand Robert Heidorn séparait encore le joueur tricolore du trophée. Mais après un deal conclu en head's up (laissant 40.000$ au vainqueur), le régional de l'étape s'imposait finalement pour 1.050.024$, sa plus belle performance live à l'heure actuelle.