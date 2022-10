Ian Hamilton sacré à Londres

L'anglais Ian Hamilton s'est adjugé le Main Event de l'EPT Londres pour 664.000£ devant son compatriote Jack Sinclair (2ème pour 414.650£).

Nul n’est prophète en son pays... Sauf lui. Ce week-end, après 8 longues années à attendre une étape de l'European Poker Tour, l'Angleterre et Londres, sa capitale, ont vu le sacre de l'un des leurs, Ian Hamilton. Après 6 jours de bataille face à quelques uns des meilleurs joueurs de la planète, le jeune gambleur de 31 ans est venu à bout du field pour s'emparer du titre et des 664.000£ promis au vainqueur. Lors de l'ultime duel, Hamilton s'est défait de son compatriote Jack Sinclair (2ème pour 414.650£).

Belles performances de Pollak et Vayssières

"Après quelques niveaux, je me sentais un peu démoralisé, puis je suis revenu en me disant qu'il était temps de foncer et de se battre. Nous sommes ici maintenant, profitons-en tant que nous le pouvons" confiait le vainqueur du jour à l'issue de sa victoire. Si le suisse Alexandre Vuilleumier complète le podium pour 296.150£, il faut remonter un peu plus loin pour voir la présence de français. Pour son retour à la compétition, Benjamin Pollak réalise la meilleure performance tricolore avec une 11ème place (49.350£) tandis que Nicolas Vayssières s'incline au 13ème rang (41.100£).